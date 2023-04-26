تمثال جديد من الخردة لـ«الزعيم» عادل إمام يثير إعجاب رواد فيسبوك

أثار تمثال جديد للنجم عادل إمام إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر الفنان التشكيلي حسام حسين مجموعة من الصور للتمثال والذي شارك به في متحف النحت الذي أقامته وزارة الثقافة مؤخرا.

وتواصلت «الوطن» مع النحات حسام حسين صاحب التمثال، وتحدث عن العمل قائلا: العمل تعبير عن محبة الفنان سواء من جمهوره المصري والعربي العريض أو مني شخصيا فهو الشخصية الفنية التي لا يختلف عليها اثنان.

وأشار إلى أن الفنان عادل إمام له دور كبير في التأثير على الشعب المصري والعربي وأعماله أبرز الأعمال الفنية التي أثرت في وجداننا على مدار عشرات السنوات، ومنذ طفولتنا تربينا على ترديد الإيفيهات التي كان يقولها في أعماله الفنية.

وتابع: تمثال عادل إمام احتل مكانة متميزة في صالون النحت بقصر الفنون والذي نظمه قطاع الفنون التشكيلية، والعمل الفني عبارة عن تمثال بورتريه لعادل إمام من الخردة وبارتفاع 80 سم من خردة الحدايد والصواميل، وأحدث الأعمال الفنية التي نفذتها.

ونوه قائلا: وقد نفذت العديد من الأعمال التي لاقت إعجابا كبيرا من بينها تمثال رمز محافظة الشرقية ارتفاعه 4 أمتار، وبورتريه للملكة نفرتيتي في الحديد الخردة أيضا والعديد من الأعمال من وحي الفن المصري القديم.

معلومات عن حسام حسين

حسام حسين مواليد محافظة الشرقية تخرج في كلية التربية الفنية، بجامعة حلوان، وممارس للفن التشكيلي منذ 25 عاما، له العديد من الإسهامات في الساحة الفنية سواء المعارض الفردية أو الجماعية والملتقيات الفنية والسمبوزيوم من بينها المعرض العام وصالون النحت.