المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهما بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

الاتجار في الهيروين

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 19449 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم بتاريخ 5 ديسمبر، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، كما أحرز سلاحًا أبيض «كتر» بدون مسوغ قانوني.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزًا كيس بلاستيكي شفاف اللون يظهر بداخله مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر الهيروين وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 14 لفافة ورقية تحوي كل منها ذات المخدر، وسلاح أبيض «كتر».