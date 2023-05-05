تجديد حبس سيدة متهمة بالاتجار في الهيروين بالقاهرة

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تم القبض عليها وعثر بحوزتها كيلو من مخدر الهيروين بالقاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمة، لاستكمال التحقيقات.

كواليس الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية القاهرة، سيدة لها معلومات جنائية، تزاول نشاط إجرامي بمجال الاتجار في المواد المخدرة، تقيم في منطقة روض الفرج، وتتخذ من الشقة محل سكنها وكرا، وعثر على كمية من كيلوجرام مخدر الهيروين، ومبلغ مالي و2 ميزان حساس وهاتف محمول، وأقرت بحيازتها للهيروين بهدف الاتجار، وقدرت قيمتها بـ80 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

وعن العقوبة المتوقعة للسيدة، قال سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني إن القانون حدد عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يروج أو يتعاطى المخدرات وفقًا للمادة رقم 34 عقوبة، والتي تنص على: «كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه».

وأضاف أن العقوبة تُخفف على المتهم حال كون المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، فيكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

حالات تقع عليها العقوبة المغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلفا بتنفيذ أحكام القانون، أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو حال استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويجها أو الاتجار بها.