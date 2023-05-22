السيطرة على حريق في عقار سينما ماجدة بحلوان (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في عقار سينما ماجدة، بالقرب من محطة مترو حلوان جنوب القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل الحريق

تفاصيل الحريق بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في عقار سينما ماجدة بشارع شريف بدائرة القسم وتصاعد الأدخنة منه، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.