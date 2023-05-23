«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن جهود مواجهة الأزمة السكانية في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود دور وحدات السكان ومواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك في محافظات السويس والقليوبية والوادي الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بأهمية مواجهة القضية السكانية من خلال بناء الإنسان لتحقيق معدلات تنمية اقتصادية تتلاءم مع معدلات النمو السكاني الحالية والسعي نحو خفض معدلات النمو السكاني لتحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري.

رفع وعى المواطنين

وفى السويس شهدت وحدة السكان تم تنظيم 10 أنشطة بالمساجد ضمن مبادرة «تحدث معه»، لتمكين الرجل ورفع الوعي وتقديم المعلومات في بعض الأمور الحياتية، وأيضا مبادرة «سلام يا مجدع»، لرفع الوعي بالسلام الداخلي وكيفية إدارة الغضب ونبذ العنف وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، والتأكيد على أن العنف ظاهرة غريبة على المجتمع المسلم والتأكيد على أن الإسلام دين الرحمة والسماحة واللين والرفق.

مواجهة التسرب من التعليم

وفي محافظة القليوبية، تم تنظيم ندوة عن دور الأم في مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتركيز على أهمية الأم في تحفيز الأبناء للذهاب إلى المدرسة ومساندتهم وتخفيف العبء عن كاهل الأب قدر المستطاع حتى لا يتم اتجاه رب الأسرة نحو تشغيل الأبناء بدلا من تعليمهم، كما تم التأكيد أن كثرة الإنجاب لها علاقة بارتفاع نسبة الأمية.

وفى الوادي الجديد، تم إنشاء أول مركز تمكين وتدريب برؤية 2030، وفتح أسواق وفرص عمل جديدة لمواطني المحافظة، والاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الكوادر الوظيفية المؤهلة وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي، والعمل على تنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.