أول رسالة من ريانة برناوي بعد وصولها إلى الفضاء.. ماذا قالت؟

صرحت رائدة الفضاء ريانة برناوي، بأول رسالة من الفضاء، برفقة زميلها رائد الفضاء السعودي على القرني، فور وصولهم محطة الفضاء الدولية، من أجل إجراء تجارب وبحوث علمية دقيقة بمشاركة رائدي فضاء آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية بيجي ويتسون وجون شوفنر، لمدة تتراوح ما بين 7 و10 أيام.

أول رسالة من ريانة برناوي من الفضاء

وفي أول رسالة من رائدة الفضاء ريانة برناوي من الفضاء، قالت: «تحية طيبة من الفضاء الخارجي، الآن نعيش حلما كنا لم نتخيل أن يصبح حقيقة»، مضيفة أن النجاح فى الوصول إلى الفضاء لا يتمثل لشخصها، بل للحكومة السعودية وللوطن العربي بأكمله، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وشكرت ريانة البرماوي، الله من خلال أول رسالة ألقتها من الفضاء؛ إذ أنها ممتنة بحصولها على تلك الفرصة العظيمة بوصولها محطة الفضاء الدولية، كما أنها لم تكتف بذلك، بل تأمل في وصولها إلى كوكب المريخ، قائلة: «من الضروري استكشاف الفضاء، هذه فرصتنا».

وأشارت في أول رسالة لها من الفضاء، إلى أن الفضاء الكوني ساهم في تجميع مختلف الجنسيات، فقد شارك في البحث عدد كبير من دول العالم، بعد أن تلقوا تدريبًا كثيفا استمر لمدة 10 أشهر.

سعوديان ينطلقان في رحلة علمية إلى محطة الفضاء الدولية

يذكر أن صاروخ «فالكون 9» من إنتاج شركة سبايس إكس، قد انطلق أمس الاثنين، واستقل رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني من مركز كينيدي الفضائي، ومقره بولاية فلوريدا الأميركيّة، إذ ضم الطاقم بيغي ويتسن رائدة الفضاء الأمريكية السابقة بوكالة «ناسا»، التي تتولى إدارة الرحلة، بعد وصولها 3 مرات إلى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى رجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة الفضائية.