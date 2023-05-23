إطلاق حملة «في كل ثانية حياة» لتقديم الخدمة الطبية السريعة ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات تدشين حملة «كل ثانية حياة»، التي تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وتستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية، وذلك لضمان الحصول على الخدمة الطبية السريعة، من خلال الخط الساخن 16474.

حرص الدولة على تحسين صحة المواطنين

وفي كلمته، رحب المحافظ بضيوف الوزارة على أرض بني سويف، التي تعتبر المحطة الثانية لحملة في كل ثانية حياة، معربًاً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه وتبنيه تلك الحملة، التي تأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة أبناء الشعب المصري، خاصة أنّ المبادرة تستهدف تقديم العديد من الخدمات الصحية وجودة عالية ونوعية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في حضور اللواء دكتور أشرف محمد عبد الحليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور حلمي أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتورة دينا عادل عزت مدير إدارة التطوير المؤسسي الرعاية الحرجة و العاجلة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف.

توفير الرعاية السريعة للمرضى لتقليل المضاعفات

تضمنت الفعالية، عرضا تقديميا لأهداف الحملة، التي تتمثل فس توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضى المشمولين بالمبادرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم سرعة توافر خدمات الطوارئ، بالإضافة لما توفره المبادرة من بيانات عالية الدقة لصناع القرار، وقطاع البحث العلمي، وتحديد الاحتياجات في الأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة لوضع ركائز أساسية لضمان فاعلية المبادرة ونجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جهته، أعرب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن تقديره وشكره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لدعمه وتوجيهاته بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، التي يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، إذ أطلقت الوزارة خطة وطنية لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضي الجلطات القلبية الحادة، ضمن المشروع القومي للرعايات، بهدف الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية في هذا المجال.

توفير سيارات إسعاف مجهزة للحملةي

وأضاف، أنه منذ انطلاق الحملة في ديسمبر 2022، جرى توفير سيارات إسعاف مجهزة على مستوى عالٍ، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يرد على الحالة، وتوجيها لأقرب مستشفى لتلقي العلاج الملائم بمعرفة فريق طبي متميز بمستشفيات الإحالة، للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضى جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية، التي تقدم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف في حالة الطوارئ.