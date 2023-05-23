طريقة شحن كارت الغاز بالماكينات ذاتية الخدمة

نشرت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول العاملة في التسويق، العديد من ماكينات الخدمة الذاتية في أماكن مختلفة بالمحافظات.

وتساهم الماكينة في تقديم العديد من الخدمات رقمية للمواطنين، تنفيذا لبرنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، والتوسع في مجالات التحول الرقمي.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال الماكينات، وكذلك طريقة شحن كارت الغاز من خلالها:

- دفع الفواتير.

- تسجيل قراءة الغاز.

- استعلام عن الفاتورة.

- دفع دفعات مقدمة.

- تقديم شكوى.

طريقة شحن كارت الغاز

- الضغط على اختيار شحن الكارت.

- وضع الكارت في المكان المخصص له.

- تحديد المبلغ الذي ترغب في شحنه.

- وضع الكارت الائتماني في المكان المخصص له لسحب المبلغ.

- تأكيد عملية الشحن.

فروع ماكينات بتروتريد

وتتواجد فروع بتروتريد المميكنة الجديدة في عدد من الأماكن بالعناوين التالية:

القاهرة:

1- محطة شل أوت جاردنيا طريق السويس الكيلو 62.

2- كومباوند جاردنيا - طريق السويس - مول جاردينيا - داخل المول.

3- الرحاب مول 2 - المدخل الرئيسي - بجوار ماكينة ATM.

الجيزة:

4- كومباوند نيو جيزة/ الكيلو 22 طرق مصر اسكندرية الصحراوي.

الاسكندرية:

5- أمام فرع الشركة: 432 ش جمال عبد الناصر - المندرة البحرية - أمام حسنى للمشويات - برج أم القرى 1.

الغربية:

6- نادي ماتريكس طنطا بسبرباي- المنطقة اللوجستية.

المنوفية:

7- مدينة شبين الكوم- نادي الجمهورية.

الشرقية:

8- مدينة الزقازيق- حي القومية- شارع طلبة عويضة- برج ريتاج.