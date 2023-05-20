اليوم.. آخر فرصة لتسجيل قراءة الغاز الطبيعي لشهر مايو 2023

حذرت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، العاملة في مجال خدمات الغاز الطبيعي، عملاءها الذين لم يسجلوا القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي حتى الآن لشهر مايو، بضرورة الإسراع للإبلاغ عن القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي في منازلهم إلكترونيا.

وأوضحت الشركة أن اليوم السبت الموافق 20 مايو، هو آخر فرصة لتسجيل قراءة الغاز، حيث إن عدم تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي الخاص بالاستهلاك الفعلي يتسبب في احتساب متوسط الاستهلاك، وسيقع بالضرر عليهم وهو ما يعني تسجيل قراءة غير دقيقة، وارتفاع قيمة الفاتورة على المستهلك.

اليوم آخر فرصة للتسجيل

وأكدت «بتروتريد»، على أنها تتيح العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

15 طريقة لتسجيل قراءة الغاز

1 – تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا « بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

2 – الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في عدد من المولات.