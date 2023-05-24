«العلاقات الخارجية» بوزارة الثقافة يجهز للانتقال إلى العاصمة الإدارية

بدأ قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيمان نجم في مزاولة أنشطته من مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في إطار استعدادات قطاعات الحكومة للانتقال إلى مقارها هناك.

نجم: نتعاون مع 149 دولة في مجالات الصناعات الثقافية

وتحدثت الدكتورة إيمان نجم، عن خطتها في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن جميع أعمال القطاع تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي تعد المظلة الشرعية التي يعمل القطاع من خلالها، موضحة نتعاون مع 149 دولة عن طريق القنوات الدبلوماسية ونقدم الأنشطة الثقافية من خلال هذه القنوات في داخل وخارج مصر.

وأضافت الدكتورة إيمان نجم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: وتهدف الأنشطة المقدمة إلى التبادل الثقافي بين مصر والدول الأخرى، خاصة وأن مصر لها ثِقل ثقافي بين الدول على المستوى الاقليمي والدولي، مؤكدة: وجميع هذه الدول بلا استثناء تسعى للتعاون دائما مع الثقافة المصرية ومن أبرزها الصين والهند والعديد من دول أوربا تحرص على التعاون والتبادل الثقافي مع مصر عبر أنشطة يتم تنفيذها في الداخل والخارج.

وأكملت: نعمل على تقديم الصناعات الثقافية بأكملها، في إطار خطة وزارة الثقافة للنمو والتنمية والتي تتميز برؤية جديدة مُنتجة في هذه المرحلة، تهدف إلى الاستفادة من المُنتج والثروة الحضارية المصرية من أجل الانفتاح على العالم

مشيرة: الأنشطة التي نعمل عليها في الداخل والخارج من خلال استضافة الدول الأجنبية والعربية في المهرجانات والفاعليات الدولية التي تقام على الآراضي المصرية للتبادل الثقافي على أرض مصر، فيما تسعى المشاركة الخارجية التي تشارك فيها مصر إلى تقديم صورة عن الثقافة والحضارة المصرية إلى الشعوب الأخرى.

«نجم»: لدينا العديد من المواد للترويج الثقافي لمصر في الخارج

وأشارت «نجم» ولدينا العديد من المواد للترويج الثقافي لمصر في الخارج، من بينها الأعمال الفنية السينما والمسرحية والفنون التشكيلية والعمارة وغيرها من الصناعات الثقافية التي تقدم المنتج الثقافي المتميز في الخارج، مؤكدة أن مصر لها حضور متميز في المحافل الدولية.

وعن التيسيرات التي يقدمها القطاع للمصريين عن المشاركة في فاعاليات دولية بالخارج، أوضحت «نجم» نقدم تيسيرات للراغبين في السفر للمشاركو في المحافل الدولية، لكن يوجد معايير دقيقة علينا اتباعها للموافقة للمشاركة في مهرجانات وفاعليات دولية، باعتبار المصري المشارك سفير لبلده يقدم صورة للثقافة والفن المصري.

وأشارت: لا يوجد تعقيدات لكن من الضرورى أن يُخطر القطاع قبلها بفترة كافية (على الأقل شهر ونصف قبل الفاعلية) لنتمكن من اتخاذ الإجراءات المتبعة والحصول على الموافقات اللازمة للسفر، وعن طبيعة الإجراءات أوضحت: القطاع يبحث عدة أمور من أبرزها مدى جدية وأهمية مثل هذا المهرجان لتشارك فيه مصر بقيمتها الحضارية، فضلا عن استخراج تأشيرة السفر.