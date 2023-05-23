وزير التنمية المحلية: محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات والمجالات، وعدد كبير من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.

توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة مطروح

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات، وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية، والتي تنفذ على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة مطروح.

وقال إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء هشام آمنة، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي (2022 - 2023) .

أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتضمن قطاعات (الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء)، وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لدخولها الخدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات للإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظ مطروح في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية علي أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة و المشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح، بما يعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، مشيرا إلى الجهود التنموية التي تجرى داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.

وقال محافظ مطروح، إن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية علي أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتا إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.

تسليم عدد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة

وحرص اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وعرض اللواء خالد شعيب الجهود التي قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتي الآن حيث سيتم زراعة 68 ألف و400 شجرة بمحافظة مطروح خلال العام الأول من المبادرة منها 53 ألف و 400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية و 15 ألف شجرة من وزارة البيئة، لافتًا إلى أنه جرى تسليم عدد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة.

وتابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ مطروح موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.