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توصية برلمانية باعتماد 10 ملايين جنيه للتدريب بوزارة التنمية المحلية

كتب:

ولاء نعمه الله
02:36 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، باعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه لقطاع التدريب بوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/2024،  في مجلس النواب وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية، طلبت زيادة مخصصات معهد سقارة للتدريب، وزيادة موازنة قطاع التفتيش والمتابعة للوزارة، لتمكينه من أداء دوره ومهامه.

وتناقش اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة).

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.