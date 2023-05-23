إبحار 114 مركب صيد بالبرلس بعد هدوء حركة الأمواج بالبحر المتوسط

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بمحافظة كفر الشيخ، عن إقلاع عدد 114 مركب صيد كبيرة اليوم الثلاثاء، داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط، على سواحل البرلس، موضحًت أن حركة الأمواج في مستوياتها الطبيعية، مما يساعد على إبحار مزيد من مراكب الصيد مساء اليوم، للبحث عن الرزق في البحر المتوسط.

إبحار 43 مركبا من نوع «الجر»

وأشار «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن بين مراكب الصيد التي أبحرت اليوم، 43 مركب صيد من نوع «الجر»، والتي تبحر لمدة 13 يومًا قبل العودة إلى شواطئ البرلس، حيث يوجد على متنها طاقم بحري يتكون من 13 صيادًا.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت حوالي 14 كم/ساعة، وكانت فرص سقوط الأمطار ضئيلة (2٪)، وبلغت نسبة الرطوبة 21٪، وسجلت درجة الحرارة القصوى 34 درجة مئوية، والدنيا 17 درجة مئوية.