حالة الطقس الآن.. أمطار رعدية على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد وأسوان بالتحديد، ومناطق من سلال جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

طقس حار على القاهرة الكبرى

وفي القاهرة الكبرى يسود طقس حار، حيث تسجل درجة الحرارة الآن 32 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت صباح اليوم تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، وفقًا لما أشارت إليه آخر صور الأقمار الصناعية من تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحراة اليوم على المدن والأقاليم

القاهرة الكبرى: 33 - 20.

الوجه البحري: 33 - 20.

السواحل الشمالية الغربية: 27 - 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 32 - 20.

جنوب سيناء وسلالسل جبال البحر الأحمر: 36 - 23.

شمال الصعيد: 36 - 23.

جنوب الصعيد: 42 - 24.