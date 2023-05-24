حالة الطقس اليوم 24-5-2023.. ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح شمالية غربية والشرقية، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحرى، ومناطق من القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجـه البحري، في حين يصبح مائلا للحرارة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، ويصبح مائلا للبرودة في آخره، وذلك على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-5-2023، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.