«الإفتاء» عن الصلاة على النبي يوم الجمعة المقبل: عبادة مطلقة تصح في أي وقت

تحدثت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة المقبل.

الإفتاء: الصلاة على النبي أفضل الذكر

وقالت «الإفتاء» إن «الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات»، مؤكدة أن الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى، فضلا عن أن أهل العلم قالوا بمشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

وتابعت: «نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم».

«الأوقاف» تخصص وقتا للصلاة على النبي

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن تخصيص 3 أو 5 دقائق بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، للصلاة على النبي، على أن يكون ذلك في جماعات بكل مساجد الجمهورية.