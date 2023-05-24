هالة صدقي تشيد بحنان مطاوع: موهوبة لكن مهضوم حقها في الوسط الفني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن الفنانة الشابة حنان مطاوع، ووصفتها بالموهوبة ولكن مهضوم حقها في الوسط الفني، مضيفة أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في إظهار موهبتها.

هالة صدقي تتحدث عن تأثير السوشيال ميديا

وقالت هالة صدقي لـ«الوطن»، إنَّ «السوشيال ميديا» هي السبب في نجاح النجوم، وقد ساهم في نجاح شخصية «صفصف» السوشيال ميديا، فقد كان لها تأثير إيجابي، وهي التي أظهرت شخصية صفصف بصورة كبيرة، وفرضت نجاح جعفر العمدة، وأظهرت مي كساب وإيمان العاصي بصورة إيجابية.

وأضافت، «اعتقد أنَّ السوشيال ميديا سبب نجاح الكثيرين، ومنهم الفنانة حنان مطاوع فهي ممثلة عظيمة ولكن مهضوم حقها، لكن الجمهور الحقيقي الذي يريد حنان، دعمها على السوشيال ميديا».

آخر أعمال هالة صدقي

آخر أعمال هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة الذي شاركت به في السباق الرمضاني، وهو من بطولة محمد رمضان، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن تأليف وإخراج محمد سامي .

وتستعد الفنانة هالة صدقي لمسلسل جديد لرمضان عام 2024، وهو عمل ليس بمصري، وتحضر في الفترة الحالية له، ومن المقرر أنَّ تمضي العقد خلال الأسبوع المقبل .