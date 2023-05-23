جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في الدقهلية.. تبدأ 15 يوليو

اعتمدت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، والتي تبدأ في 15 يوليو المقبل.

جدول امتحانات صفوف النقل في الدقهلية

وكشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، جدول الامتحانات، كالتالي:

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 15 إلى 19 يوليو.

- الصفان الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 20 يوليو.

- الصف الثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو.

- الصفان الأول والثاني الإعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو.

- الصف الثالث الإعدادي المهني من 22 إلى 27 يوليو.

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام من 15 إلى 20 يوليو.

جدول امتحانات مراحل التعليم المجتمعي في الدقهلية

وفي مراحل التعليم المجتمعي، تضمن جدول الامتحانات التالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 إلى 16 يوليو.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 17 يوليو.

أما الجول الخاص بمراحل تعليم المكفوفين، فتضمن الآتي:

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 15 إلى 18 يوليو.

- الصف الأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15 إلى 19.

- الصف الثالث الإعدادي مكفوفين من 22 إلى 27 يوليو.

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 23 يوليو.

جدول امتحانات الصم وضعاف السمع

أما امتحانات مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، فجاءت كالتالي:

- الصف الرابع من 15 إلى 18 يوليو.

- الصف الخامس إلى الصف الثامن من 15 إلى 17 يوليو.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 19 يوليو.

- الصف الثالث الإعدادي من 22 إلى 27 يوليو.

- الصف الأول الثانوي من 15 إلى 22 يوليو.

- الصف الثاني الثانوي من 15 إلى 23 يوليو.

جدول امتحانات التعليم الفني

وتبدأ امتحانات التعليم الفني الدور الثاني للتعليم الزراعي من 15 إلى 23 يوليو، والصناعي من 15 إلى 22 يوليو، والتجاري من 15 إلى 23 يوليو.

ووجهت المحافظة لوكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بجميع المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.