في عيد ميلاده الـ35.. لماذا لم يطمح محمد رمضان في الوصول إلى «العالمية»؟

يحتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاده الـ35، اليوم الثلاثاء، على هامش انشغاله بتصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم لأول مرة، ومن المُقرر أنّ يُشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وفي ظل طموح عدد كبير من الفنانين للوصول إلى العالمية، كونها تُعني وصول صاحبها إلى قمة النجوم، ووصول فنه وموهبته إلى أكبر قطاع من الجمهور حول العالم، إلا أنّ محمد رمضان، كسر تلك القاعدة، وأكد أنه لم يطمح لذلك الحلم قط، منذ اليوم الأول له في عالم التمثيل، وحتى الآن وما بلغه من نجومية في الوطن العربي.

محمد رمضان: أمثل جميع الفئات المصرية باعتباري فنان

وخلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها التليفزيوني الشهير «صاحبة السعادة» عبر قناة «دي إم سي»، قال محمد رمضان، إنّ «الوصول إلى العالمية، ولا كان في طموحي وحتى الآن، خصوصًا وأنا أشعر أنّ المُمثل يمثل فئة معينة، وأنا أمثل جميع الفئات المصري، باعتباري ممثل مصري».

وتابع «إذا أعطاني الله عمرًا فوق عمري، وإذا بلغت 100 عام، فلن أستطع تجسيد 1% من الشخصيات المصرية التي تصلح لتقديمها على الشاشة، لذلك لم يكن في طموحي أنّ أمثل في فيلم عالمي، أو أجسد شخصية ليست موجودة داخل مُجتمعنا المصري أو العربي».