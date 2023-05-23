لجان خاصة للمتأخرين وصناديق مغلقة للهواتف.. أحدث أساليب منع الغش

اتخذت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عددًا من الإجراءات الجديدة لمنع الغش داخل اللجان، في إطار حرص جامعة عين شمس على مصلحة الطلاب وتخريج دفعات قوية في جميع المجالات التعليمية.

وأثنى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب على هذه الاجراءات اثناء جولته بلجان الامتحان بكلية الحقوق؛ لتقفد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي رافقه خلالها محمد صافي عميد الكلية، ومحمد الشافعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الإجراءات الاحترازية

وأشاد عبدالفتاح سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق الاجراءات الإحترازية وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات، إضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الكلية لمنع الغش وتسريب الامتحانات، ومنها لأول مرة عمل لجان للطلبة المتأخرين ووضع الأسئلة من خلال بنك المعرفة.

كما هنأ عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد صافي على توقيع اتفاقية جديدة للتعاون مع كلية الحقوق بجامعة ليون لمنح الليسانس في القانون من فرنسا.

وأوضح محمد صافي عميد الكلية، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني تستمر حتى 15 من يونيو تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

طبع تعليمات دخول الامتحانات على الجداول

واضاف عميد كلية الحقوق انه تم طبع تعليمات دخول الامتحانات على الجداول الدراسية ما يجعلها في متناول جميع الطلاب بالاضافة إلى استحداث عدة اجراءات لمنع الغش منها عمل لجنة للمتاخرين عن موعد الامتحان بحد اقصى 30 دقيقة، ويتم توقيع تعهد شخصي من الطالب بعدم التأخير مرة اخري وفي حالة تكرار التأخير يتم تحويله للتحقيق.

كما تم عمل صناديق مغلقة توضع بها الهواتف المحمولة ويتم وضع بطاقة الرقم القومي معها لضمان عدم الغش هذا وقد راعى واضعوا الأسئلة جميع فئات الطلاب وتتدرج الأسئلة ما بين السهلة والمتوسطة، إضافة إلى بعض الأسئلة ذات المحتوى الأعلى لقياس مستوى الطالب المتفوق.