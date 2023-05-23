«محلية النواب» توافق على موازنتي «القاهرة والجيزة» للعام المالي الجديد

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بدعم المخصصات المالية لمحافظة الجيزة في بعض البنود.

ووافقت اللجنة على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي «القاهرة – الجيزة»، مع التوصية بدعم بند الصيانة في موازنة محافظة القاهرة.

وبلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات 3 مليارات و160 مليون جنيه، وتشمل 653.6 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وبلغ إجمالي تقديرات بند الاستثمارات «شراء الأصول غير المالية مبلغ 2 مليار و100 مليون جنيه، وبند مصروفات أخرى 73 مليونا و275 ألف جنيه».

وقدر إجمالي تقديرات الإيرادات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة محافظة الجيزة بمليار و804 ملايين جنيه.

وقال اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة: «عندنا مشكلة في الباب الثاني مخصص مبلغ 2 مليون صيانة طرق وكباري وجسور، وطرق داخلية معظمها يحتاج صيانة وإنارة، وكباري تحتاج صيانة، فالمحافظة ينفذ فيها حجم طرق عالي جدا، والصيانة تمد عمر الطريق فترات طويلة، وبالتالي نطلب رفع مخصصات الصيانة إلى 200 مليون جنيه».

تخصيص 2.5 مليون لبند صيانة ترميم مباني

وتابع: «جرى تخصيص لبند صيانة ترميم مباني 2.5 مليون نطلب رفعها إلى 30 مليون جنيه، و5 ملايين لصيانة معدات وقطع غيار نطلب رفعها إلى 10 ملايين، ورفع صيانة المباني والإنشاءات إلى 25 مليون جنيه».

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الضروري تخصيص اعتمادات جيدة لبند الصيانة لتوفي بالاحتياجات في هذا البند، مطالبا بموافاة اللجنة ببيان بالمتحصلات المالية في السنة المالية 2022/2023 بمحافظة الجيزة.

توصية بزيادة مخصصات بند صيانة الطرق

وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات بند صيانة الطرق والمعدات والمباني، ومخاطبة وزير التنمية المحلية بأن أي شركة أو مقاول يقوم بتنفيذ أعمال يتم دفع تالف الرصف.