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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحر الأحمر

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:29 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر، حيث بدأت لجان التصحيح أعمالها في سرية تامة، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر، اليوم الثلاثاء، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر سيتم فور الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب نهاية الأسبوع المقبل.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجان التصحيح مستمرة في عملها ويعقبها مرحلة المراجعة ثم رصد الدرجات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات الأسبوع المقبل.

وأوضح وكيل تعليم البحر الأحمر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت يوم الخميس الماضي، وبدأت عملية تجميع أوراق الإجابات من مدن المحافظة السبعة، وبعضها يبعد مسافات طويلة تصل لـ700 كيلومتر عن مقر لجنة التصحيح، مثل مدن حلايب وشلاتين أقصى جنوب المحافظة.

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