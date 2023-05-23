طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم «البعبع» لـ أمير كرارة (فيديو)

كشف الفنان أمير كرارة عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم «البعبع»، والذي يخوض من خلاله منافسات موسم أفلام عيد الأضحى مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

تفاصيل الإعلان التشويقي

وظهر الفنان أمير كرارة فى البرومو الخاص بفيلم «البعبع» وهو يجسد شخصية «سلطان»، ويمارس عددا من أفعال البلطجة والعنف، ويتقابل صدفة مع الفنانة ياسمين صبري، وتسيطر أجواء الكوميديا على البرومو.

أبطال فيلم «البعبع»

وظهر خلال برومو فيلم البعبع عدد من الأبطال، ومنهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وعلق عليه أمير كرارة قائلا «الإعلان التشويقي الأول لفيلم البعبع.. عيد الأضحى بجميع دور العرض، إنتاج سينرجي تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف إيهاب بليبل».