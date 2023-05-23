«الزراعة» تشارك بجناح على هامش اجتماع مجموعة البنك الأفريقي بشرم الشيخ

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جناح الوزارة المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد إقبالا كثيفا من كل الوفود المشاركة في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية، فيما أكد الوزير اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

استنباط أصناف جديدة من التقاوي

وأشاد «القصير» بجهود الباحثين والعاملين بالإدراتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي، والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية، وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.

وقام حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أمس بتفقد الجناح الخاص بوزارة الزراعة، حيث أبدى إعجابه بما شاهده من أصناف التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية والقطن من إنتاج الوزارة وقام باستنباطها علماء مركز البحوث الزراعية.

قفزة في إنتاج التقاوي

تجدر الإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة قامت بها وزارة الزراعة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح الذي حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم إنتاج تقاوي عام 2021 حوالي 45 ألف طن من التقاوي المعتمدة، وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وفي عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71%.