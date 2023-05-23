ضبط 821 طن قمح في حملات على مخالفي قرار تنظيم تداول المحصول بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مكثفة على مستخدمي القمح المحلي في غير الغرض من زراعته، ومخالفي قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، والخاص بتنظيم تداول القمح المنتج محليا عام 2023، وتمكنت تلك الحملات على مدار 3 أيام فقط من ضبط كميات وصلت إلى 821 طنا من القمح، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

حملات على مخالفي قرار تنظيم تداول القمح المحلي

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، أن تلك الحملات خرجت بناءً على تعليمات المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لمديري الإدارات الداخلية والخارجية بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن 72%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وخرجت العديد من الحملات تحت إشراف ومتابعة المحاسب علي حسن، وكيل المديرية، والمحاسب محمد زغلول، مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة الرقابة التموينية بالمديرية، ومديري الإدارات التموينية في «بني عبيد - الجمالية - شربين - مركز المنصورة - تمي الأمديد - المنزلة».

ضبط 317 طن قمح في حملات التموين

وحررت الحملات عدد من محاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد 2023، وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفا القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح، وتم التحفظ على 317 طنا و870 كيلوجرام قمح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتوريدها لأقرب موقع تخزيني.

كميات القمح المضبوطة خلال 3 أيام

وأكد السيد دايرة، وكيل الوزارة، حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص، موضحا أن مديرية التموين بالدقهلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وخلال اليومين الماضيين تم ضبط كميات كبيرة من القمح منها أمس 342 طنا و465 كيلوجرام، وأول أمس كميات بلغت 160 طنا و835 كيلوجرام، بالإضافة إلى ما تم التحفظ عليه اليوم وقدره 317 طنا و870 كيلوجراما.

كميات توريد القمح في الدقهلية

ومن جهة أخرى، قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت هذا الموسم كميات بلغت حتى الآن 255 ألفا و922 طنا، إضافة إلى نحو 17 ألف طن و768 كيلو تم توريدها خارج المحافظة، و13 ألفا و248 طنا أقماح محلية لإنتاج التقاوي.

وأضاف لـ«الوطن»، أن ما تم توريده من القمح المنتج محليا خلال موسم 2023 إلى الجهات المسوقة في نطاق محافظة الدقهلية بلغت ما يلي:

- 68 ألفا و620 طن قمح إلى مواقع تخزين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

- 102 ألفا و668 طنا إلى مواقع تخزين شركة مطاحن شرق الدلتا.

- 54 ألفا و633 طنا إلى مواقع تخزين البنك الزراعي المصري.