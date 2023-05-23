آخر تطورات التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية.. إلى أين وصلت؟

تستعد دولة كوريا الشمالية إلى إطلاق تجربتها الصاروخية الجديدة خاصة بعد تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرؤوس الحربية النووية التكتيكية في آخر شهر مارس مع تنبيه باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت.

تعليق كوريا الجنوبية

بدورها خرجت كوريا الجنوبية اليوم بحسب وكالتها الرسمية على لسان مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية «جو تيه-يونغ»، لتؤكد أن كوريا الشمالية قد تطلق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري «في المستقبل القريب»، مع تزايد التكهنات بشأن توقيت الإطلاق.

تصريحات قوية حول التجربة النووية

وظهر أول تصريح قوي من الزعيم الكوري الشمالي في اجتماع حزب العمال نهاية 2022 الذي كشف فيه عن اتجاه بلاده لإنتاج أسلحة نووية في عام 2023، وقال حينها :«إن هذا يجب أن يشمل الإنتاج الواسع للقنابل النووية التكتيكية الصغيرة».

ما الفرق بين الأسلحة النووية التكتيكية" و الاستراتيجية ؟

والأسلحة النووية التكتيكية عبارة عن رؤوس حربية نووية صغيرة تناسب الصواريخ قصيرة المدى، أما القنابل النووية الاستراتيجية أسلحة أكبر بكثير وذات أهداف دفاعية، وتستهدف المناطق البعيدة عن المعركة.

قلق واشنطن

وأطلقت من قبل كوريا الشمالية أكثر من 90 صاروخاً باليستياً وصواريخ أخرى في عام 2022، أكثرَ من أي عام آخر، ويصل مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "ICBMs" إلى أكثر من 5500 كيلومتر، ويمكن أن يصل الصاروخ من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة وهذا ما يثير قلق واشنطن.