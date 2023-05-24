كيف انتهت حياة سائق الجمالية على يد جاره؟.. والد الضحية يروي التفاصيل

في منطقة الجمالية بالقاهرة يخرج الشاب «إسلام» الذي يبلغ من العمر 19 سنة، مستقلاً سيارته التي يعمل بها ليبدأ رحلته في البحث عن لقمة العيش، وذات يوم يستيقظ إسلام ويقف أمام سيارته مع أصدقائه بالمنطقة، ولم يكن يعلم أن حياته سوف تنتهي بالغدر على يد جاره بسبب خلافات مع أحد أقاربه، وبينما يقف الشاب في وصلة هزار مع أصدقائه يتلقى عدة طعنات من أحد الأشخاص، يودع بها الحياة.

والد المجني عليه يروي التفاصيل

تواصلت «الوطن» مع والد المجني عليه وأحد الشهود العيان للحديث عن التفاصيل الكاملة حول الواقعة، حيث قال والد المجني عليه «في خلافات بين المتهم وأحد أقاربنا بسبب الجيرة بس إحنا ملناش علاقة، وعمرنا ما دخلنا في خناقات معاهم لكن هما عايزين أي حد طرف وخلاص، وابني لسه جايب عربية قسط علشان يشتغل عليها، والمنطقة كلها تشهد ان ابني محترم وديما في حاله وعمره ما جاب مشاكل».

وأضاف والد المجني عليه «أنا كنت راجع من الشغل ولقيت ابني مرمي في الأرض قدام العربية وغرقان في دمه، وجريت ورا المتهم لكن هو ركب موتوسيكل وهرب».

وحكى «صابر» أحد الشهود العيان «أنا كنت واقف مع إسلام وفي 3 أشخاص دخلوا عليه وبدأت بينهم مشاجرة استغرقت 3 دقائق، قاموا 2 منهم مسكوه والتالت طلع مطواة من جيبه وضربه بيها في صدره، ولما اتأكدوا انه مات هربوا».

حبس المتهم

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية قتل شاب بالجمالية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة للتصريح بالدفن، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ الواقعة

تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها سائق متوفى إثر إصابته بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم: تصل للإعدام

وحول الموقف القانوني المتوقع على المتهم بقتل شاب في الجمالية يقول المحامي محمود عبدالله في تصريحاته لـ«الوطن»، «أن عقوبة القتل تنص على أن من قتل نفسا مع سابق إصرار يعاقب بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال المؤقتة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية كذلك بالإعدام إذا اقترنت بالجريمة جناية أخرى، وكذلك يحكم بحكم الإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لأغراض الإرهاب».