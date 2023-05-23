أشرف زكي يقدم واجب العزاء في والد شريف حافظ

بدأ منذ قليل، عزاء المهندس صابر حافظ، والد الفنان شريف حافظ، بمسجد الشرطة في صلاح سالم، إذ وافته المنية أمس، وجرى تشييع جثمانه أمس من مسجد التوحيد بمنطقة العاشر من رمضان.

وحرص على الحضور، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وعزوز عادل عضو مجلس النقابة، والإعلامي شريف نور الدين، والفنان أحمد حسانين وغيرهم من الفنانين الشباب.

آخر أعمال شريف حافظ

يذكر أن آخر أعمال حافظ، مسلسل الاختيار3 مع ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وصبري فواز وأحمد بدير وغيرهم من الفنانين.