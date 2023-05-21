عاجل.. ضياء رشوان: مقترح سرعة إجراء الانتخابات المحلية يرفع للقيادة السياسية في أسرع وقت

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسيجري رفع هذا الأمر للقيادة السياسية.

المجالس المحلية تحقق غرضين

أضاف المنسق العام خلال جلسة المحليات الثانية، بعنوان قانون المجالس الشعبية والمحلية، أن المجالس المحلية تحقق غرضين، أحدهما رقابي وفقا للدستور، وكذلك هي مجالس تدريبية لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأشار «رشوان» إلى أن القوائم للجميع وليست للأحزاب، وإلا ستكون باطلة وفقًا للدستور، مؤكدًا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسيظل قائمًا.

وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حتى تقدم مشروع قانون يلبي كل المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما بأن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.