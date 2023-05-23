قطع المياه عن قريتين بسوهاج لأعمال الصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع المياه عن قريتي السكساكا وقاو غرب بمركز طما جنوب المحافظة، اليوم الثلاثاء، الساعة 11:45 مساء وحتى الساعة 6 صباح الأربعاء، لمدة 6 ساعات.

قطع المياه لأعمال الصيانة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن قطع المياه يأتي للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب بسوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين حول انقطاع الخدمة من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وعلى الرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب، وكذلك من خلال موقع الشركة.

تجهيز سيارات مياه نقية

وأضاف «محمود» أنه تم تجهيز 5 سيارات مياه نقية مجانا، سيتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم حين الحاجة لذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بالأماكن المتأثرة بقطع المياه، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.