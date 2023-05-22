سعر كيلو اللحم القائم في الأسواق قبل عيد الأضحى.. يبدأ من 135 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا شعائر الحج، ووقوف جموع المسلمين من مختلف دول العالم على جبل عرفات لأداء فريضة الحج، وإقامة المناسك وعلى رأسها الأضحية.

ونظرا لارتباط عيد الأضحي برواج تجارة الماشية بكل أنواعها في مختلف أسواق الجمهورية، تستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، أسعار اللحم القائم للأضاحي بكل «ضأن، جاموس، بقري»، وفقا لتصريحات حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين.

سعر كيلو اللحم القائم في الأسواق

- سعر كيلو اللحم القائم بالنسبة للأضاحي من العجول البقري يتراوح بين 135 و140 جنيهًا تقريبًا، وذلك وفقا للوزن، في حين أن سعر العجل الصغير يتراوح بين 45 و85 ألف جنيه.

- سعر اللحم القائم بالنسبة للأضاحي من الجاموس يتراوح بين 120 و125 جنيهًا للكيلو، وفقا للوزن، في حين أن سعر العجل الصغير يتراوح بين 40 و80 ألف جنيه.

- سعر كيلو اللحم الضأن القائم يتراوح بين 150 و170 جنيهًا، حيث أن متوسط سعر الخروف الواحد وفقا للوزن يتراوح بين 7000 و8000 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي بجمعية مصر الخير

وفى نفس السياق أعلن عدد من الجمعيات الاهلية، عن أسعار صكوك الأضاحي، بينها جمعية صناع الخير، لافتة إلى إمكانية تقسيط صكوك الأضاحي هذا العام وذلك على 10 أشهر متواصلة، حيث يختلف سعر صك الأضحية وقيمة التقسيط الشهري وفقا لنوع الأضحية.

- سعر صك أضحية من النوع البقري بـ 7500 جنيه، على ألا يقل المقدم عن 2500 جنيه، وتكلفة القسط الشهري 500 جنيه.

- سعر صك أضحية من الجاموس يبلغ 7000 جنيه، على ألا يقل المقدم عن 2000 جنيه، وتكلفة القسط الشهري 500 جنيه.

- سعر صك أضحية اللحم الضأن 8000 جنيه، على ألا يقل المقدم عن 300 جنيه، وتكلفة القسط الشهري 500 جنيه.