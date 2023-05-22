نصائح للتعامل مع الحيوانات قبل عيد الأضحى لتجنب انتقال العدوى للإنسان

يقدم البعض في الفترة التي تسبق عيد الأضحي، على تربية المواشي الصالحة للذبح والأضحية، لإطعامها وتسمينها، خاصة من لديه خلفية بتربية الحيوانات في القرى والمناطق الريفية، لكن الأمر قد ينطوى على بعض المخاطر، لا سيما مع الأمراض المعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، أو تلك التي تنتقل من الحيوان للإنسان.

ونصحت الدكتورة منى نظير مدير عام الوقاية بمديرة الطب البيطري بمحافظة القاهرة، في منشور بالصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري بالقاهرة، باتباع إرشادات صحية؛ للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان لتجنبها، وجاءت على النحو التالي:

نصائح للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

- منع القطط والكلاب من أكل بقايا الحيوانات المذبوحة، وإطعامها بطعام مطبوخ أو معلب فقط.

- فحص الحيوانات دوريا، والحصول على شهادات معتمدة بيطريا، واتباع التحصينات الدورية.

- تنظيف الدار والمحلات من فضلات الحيوانات، وتجنب إلقاء برازها في ملاعب الأطفال.

- حماية أماكن وصناديق الحيوانات من التلوث، وغسلها بالماء الساخن يوميا مع غسيل الأيدي بالصابون.

- عدم تربية حيوانات دخيلة أو سائبة مع بقية الحيوانات.

- عدم تربية الطيور الببغائية والحمام ومعرفة منشأها لأنّها قد تحتوي على مسببات العدوى بداء الببغائية أو السالمونيلا.

- عدم مخالطة المرأة الحامل للحيوانات، خصوصًا القطط والكلاب وطيور الزينة.

- إذا تعرضت للإصابة أو العض من حيوان، اغسل منطقة الإصابة فورا بالماء والصابون، وقم بالإسعافات الأولية ثم بزيارة طبيب مختص.

- مكافحة القوارض والحشرات فهي من العوامل الناقلة للأمراض.

نصائح لتناول اللحوم والألبان

- ارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم غير المطهية وعدم تناول اللحوم التي بها تغير في اللون أو الرائحة أو سطحها يحتوي على مواد لزجة.

- شراء اللحوم من مصادر موثوق بها ومذبوحة في المسلخ ومختومة مع طهيها جيدا قبل تناولها.

- شراء الألبان من مصادر موثوق بها وتكون «ألبان مبسترة» وعدم شرب الحليب بدون غلي لمدة 10 دقائق على الأقل.