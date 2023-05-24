لقضاء إجازات الصيف وعيد الأضحى.. دول يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة

يفصل المصريون نحو 35 يوما على عيد الأضحى الذي سيأتي نهاية شهر يونيو المقبل لذا يبحث البعض عن فرصة لمصيف أو سفر مناسب، خاصة أن الأيام الحالية تشهد نهاية العام الدراسي ويحب الأبناء السفر مع آبائهم.

دول يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة

وبحسب موقع «باسبورت إندكس»، يمكن للمصريين أن يدخلوا إلى عدة دول دون تأشيرة مسبقة وهي بنين لمدة 90 يومًا، دومينيكا لمدة 21 يومًا، الإكوادور لمدة 90 يومًا، غينيا، هايتي لمدة 90 يومًا، هونج كونج لمدة 90 يومًا، إندونيسيا لمدة 30 يومًا.

دول عربية وإسلامية دون تأشيرة مسبقة

وتضم القائمة أيضا التي يمكنك السفر إليها بمجرد حجز تذكرة سفر عدة دول وهي الأردن لمدة 30 يومًا، ماكاو لمدة 90 يومًا، ماليزيا لمدة 90 يومًا، موريشيوس لمدة 90 يومًا، ميكرونيزيا لمدة 30 يومًا، فلسطين، سانت كيتس ونيفس لمدة 90 يومًا، وسانت فينسنت والجرينادين، وبالتالي، يمكن لحاملي الجواز المصري السفر إلى هذه الدول دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.

دول يمكن السفر إليها والحصول على التأشيرة فيها

ويمكن أيضا لأي شخص يحمل جواز سفر مصري ساري السفر إلى لبنان (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا مع وجود مبلغ لا يقل عن 2000 دولار)، وإلى موريتانيا (تأشيرة عند الوصول)، وإلى اليمن (لمدة 90 يومًا)، وإلى سوريا (لمدة 30 يومًا)، وإلى قطر (تأشيرة إلكترونية لمدة 30 يومًا)، وإلى السودان (بشرط ألا يكون العمر أكبر من 49 سنة وأصغر من 18 سنة)، وإلى الصومال (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا)، وإلى جزر القمر (تأشيرة عند الوصول)، وإلى فلسطين دون أي تأشيرة.