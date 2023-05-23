ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر فيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء من إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، بتعرفها على إحدى السيدات، عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي أبدت رغبتها في مساعدتها بتحويل مبلغ مالي لحسابها بأحد البنوك بالدولة التي تحمل جنسيتها بالعملة الأجنبية، وذلك عن طريق تحويل المبلغ لحساب شخص قام بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه.

تحديد مرتكب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتعامل الفني جرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية، متواجد بإحدى الشقق السكنية «مستأجرة» بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة، 7 خطوط للهواتف محلية ودولية، مشغولات ذهبية.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي من المجني عليها عن طريق انتحاله اسم السيدة المشار إليها، وأضاف بقيامه بالدخول على المجموعات الخاصة بالمغتربين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتواصله مع المشاركين وإيهامهم بقدرته على تحويل المبالغ المالية خاصتهم للدول التى يرغبون في التحويل إليها بالعملة الأجنبية عقب قيامهم بتحويل ما يقابلها بالعملة المحلية على حسابه الشخصي بأحد البنوك، وإيهام ضحاياه بأنه مقيم خارج البلاد وانتحاله عدة أسماء واستخدامه خطوط هواتف محمول دولية، وعقب تحويل الأموال يقوم بالاستيلاء عليها، وأضاف بقيامه باستئجار عدد من الشقق السكنية والتنقل بينها خشية ضبطه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.