هالة صدقي عن أغرب معجبيها: شخص يلاحقني من 12 عاما..وآخر أهداني «أمشاط»

كشفت الفنانة هالة صدقي عن أغرب معجبيها، وهو شخص يطاردها منذ 12 عاما وحاولت بشكل كبير أن تمنعه من التواصل معها ولكنها لم تنجح، قائلة: «لدي معجب يهاتفني منذ 12 عاما، وقمت بجميع المحاولات لمنع تلك المحادثات حتى إني سافرت إلى الكويت حيث يعيش هناك، حتى أضع حدا لهذا الأمر لأنه أصبح يوترني بشكل كبير ولم أنجح».

وقالت هالة صدقي خلال ندوتها في «الوطن»، إنها اعتادت على وجود هذا المعجب في حياتها، «ومع الوقت اعتدت أنا وأبنائي على وجوده حتى أصبح يتحدث إليهم أيضا، ويقول لهم إنه يضع صورتي في غرفة المكتب الخاصة به».

معجب يهدى هالة صدقي «أمشاط» و«فلايات»

ولكنها لم تكن الواقعة الأغرب بالنسبة لـ هالة صدقي، أثناء تقديم مسرحية «بشويش» مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي، كان هناك رجل أصر على لقائها برغم أنها ترفض لقاء المعجبين في المسرح، وقال لها المسؤولون عن المسرح إنه يمتلك مصنعا ويريد إهداءها أول منتج من خط إنتاج المصنع، وأمام الإصرار وافقت على مقابلته.

وتابعت: «وبعد ما وفقت أعطاني علبة شيك فتحتها وجدت بداخلها أمشاط وفلايات، وقتها شعرت بصدمة كبيرة».