 إجراءات جديدة لمواجهة الغش في امتحانات التيرم الثاني بالجامعات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في الأقسام والفرق والكليات، وفقا للوائح نظم العمل الخاصة بها، موضحين عدد من الإجراءات الجديدة التي جرى تطبيقها في الامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش الجامعي والإلكتروني، وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص، بجانب تطبيق كافة القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مجلس الجامعة شدد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بقواعد مواجهة الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتا إلى أنّه جرى التشديد على ضرورة الالتزام أيضا بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

فيما أوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أنّ قواعد وضوابط مواجهة ظاهرة الغش موحدة بين الجامعات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، خاصة الضوابط والقواعد التي يتم من خلالها مجابهة انتشار الظاهرة و تطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا أنّ التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية ساهم في خفض معدلات الغش عن السنوات الماضية .

امتحانات الجامعات

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز القواعد والضوابط الجديدة لمواجهة ظاهرة الغش في الجامعات خلال الامتحانات:

1) توقيع تعهد شخصي من الطالب في حالة تأخيره في المرة الأولى بعدم التأخير مرة أخرى.

2) تخصيص صناديق مغلقة توضع بها الهواتف المحمولة، ويتم وضع بطاقة الرقم القومي معها لضمان عدم الغش.

3) تطبيق مسافة بين كل طالب وطالب بمعدل 1.5 متر.