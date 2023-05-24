إيقاف تشغيل 3 قطارات على خط الصعيد الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل

قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف تشغيل 3 قطارات على خط الصعيد اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن يتم تشغيل بدائل لها وبجودة أعلى، موضحة أن القطارات التي يتم إيقاف تشغيلها هي رقم «3500-3501-970».

وأضافت «الهيئة» في بيان لها، أن إيقاف القطارين رقم «3500 و3501» سيكون اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري، ويتم إيقاف تشغيل القطار رقم 970 اعتباراً من يوم 31 من نفس الشهر.

إيقاف تشغيل قطار رقم 970

أوضحت هيئة السكك الحديدية أن قطاري رقم 3500 و3501 من نوعية «ثالثة مكيفة» ويتم إيقافهما على خط «المنيا - سوهاج» والعكس، ويتم إيقاف تشغيل قطار رقم 970 مكيف على خط «القاهرة - سوهاج» لكن بشكل مؤقت.

وبالنسبة لبعض المحطات، فقررت هيئة السكك الحديدية، وقوف قطار رقم 990 بمحطات العياط وببا والفشن مع زيادة تركيبه، وذلك في إطار أعمال التجديد المستمرة التي تقوم بها هيئة السكك الحديدية.

متوسط تأخيرات القطارات

وفي سياق كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري، وهي كالآتي:

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.