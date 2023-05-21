تطوير وتأهيل مبنى محطة قطار بنها ورفع كفاءة سور السكة الحديد

اجتمع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للأراضي المملوكة للهيئة في نطاق المحافظة.

كما بحث الجانبان التنسيق لبدء تطوير مبنى محطة قطار مدينة بنها، ورفع كفاءة سور السكة الحديد داخل المدينة، واستغلاله في رسم جداريات حضارية تعطي شكلا حضاريا، أو وضع إعلانات تجارية ليتناسب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها مدينة بنها عاصمة المحافظة.

مشروعات استثمارية وخدمية

ورحب محافظ القليوبية بالتعاون مع هيئة السكة الحديد في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بعدد من قطع الأراضي ذات المواقع المتميزة بمدينة بنها، ومن بينها استغلال قطعة أرض كائنة غرب نفق شعراوي بمدينة بنها بمساحة 3700م2 تقريبا، لتنفيذ بعض الأنشطة الاستثمارية والترفيهية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، بما من شأنه تحقيق أعلى عائد من تلك المساحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وكذا التطوير الحضري للمنطقة بالاضافة فتح ممر للقطاع (أ) من ممشى «أهل مصر» الملاصق لتلك المساحة من الجهة القبلية.

تأهيل مبني محطة القطار بمدينة بنها

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع ضرورة البدء في اعادة تاهيل مبني محطة القطار بمدينة بنها، ورفع كفاءة سور السكة الحديد واستغلال السور في إنشاء ورسم جداريات ورسومات بشكل حضاري لتتماشي مع أعمال التطوير التي تتم بمدينة بنها، مشيرا أن المحافظة علي استعداد تام لتقديم اوجه الدعم للانتهاء من المشروع بالكامل.

التنسيق مع هيئة السكة الحديد

وقام «الهجان» يرافقه رئيس هيئة السكة الحديد، بتفقد عدد من المشروعات التى تم التنسيق فيها مع هيئة السكة الحديد، حيث بدأت الجولة بتفقد الممر التي إنشأته المحافظة لممشي أهل مصر بمدينة بنها القطاع(أ) بجوار مبني مديرية الري وقد وجه المحافظ ببدء الأعمال بالممر لربطه بالممشي لفتح الممشي أمام المواطنين للتيسير عليهم.