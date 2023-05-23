مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالفيوم

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمه قطار في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة مزلقان الزملوطي، إذ تفاجأ بالقطار في أثناء عبوره الطريق، ولم يتمكن من القفز خارج السكة الحديد فصدمه ليسقط جثة هامدة، وانتقلت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

مصرع شخص صدمه قطار

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار في أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الزملوطي، من منطقة غير مخصصة للعبور.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.

التصريح بدفن الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.