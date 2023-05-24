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مصدر بـ«السكة الحديد» يكشف الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى 2023

كتب:

كريم روماني
09:16 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
حركة القطارات- تعبيرية

حركة القطارات- تعبيرية

كثفت هيئة السكك الحديدية، من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار حرصها المستمر على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وذلك بإضافة عربات جديدة على خطوط السكة الحديد تتميز بجودة أعلى من الموجودة حالياً من ناحية الخدمات للركاب.

تطوير عربات القطار الإسباني

بالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى المبارك، تعمل حالياً الهيئة على قدم وساق، للانتهاء من أعمال تطوير القطار الإسباني الثاني بالكامل سواء من حيث الداخل أو الخارج، تمهيداً لطرحه لجمهور الركاب في عيد الأضحى، وذلك في إطار مشروع تطوير عربات القطار الإسباني والتي يصل عمرها إلى ما يقرب من 40 عاما، وفق مصدر مسؤول بالهيئة.

وبحسب تصريحات مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية لـ«الوطن»، فإن أعمال تطوير قطار الإسباني تتم في ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال دهانات 8 عربات في القطار الثاني وحالياً يتم تجميع 3 عربات أخرى، كما أنه من المقرر أن يتم إتاحة هذا القطار أمام جمهور الركاب في عيد الأضحى المبارك.

أوضح المصدر، أن أعمال التطوير تتم بإزالة الصاج الخارجي للعربات والدهانات الخدمة، والكراسي، وتركيب أخرى جديدة بجودة أعلى، على يد مجموعة من المهندسين المصريين المهرة.

صيانة مستمرة لعربات القطارات 

كما أكد على أن الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، تشمل أعمال الصيانة المستمرة لعربات القطارات من الداخل والخارج في الورش المتخصصة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لبدء حجز تذاكر العيد قريباً أمام الركاب.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.