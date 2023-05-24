حالتان يُعاقب فيهما السائق بسحب رخصة القيادة

يساهم قانون المرور في تنظيم حركة السير على الطرق، بما يحقق السلامة للجميع بما فيهم قائدي السيارات والركاب، والمارة على الطرق، لذلك ينص على عدد من المخالفات لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرّض صاحبها لمخالفات أو غرامات لضمان سلامة الجميع.

ومن بين المخالفات التي أقرها قانون المرور، المتعلقة باستخدام كشافات الإضاءة الخاصة بالسيارة، إذ نص القانون على مخالفات مرورية في حالتين، واحدة منها عند استخدام الإضاءة، وأخرى عند عدم الاستخدام.

مخالفات مرورية في حالات استخدام كشافات السيارة

ونص قانون المرور في المادة رقم «72 مكررًا» على حالتين تسحب فيهما رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر حال ارتكاب المخالفات التالية:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا في الطرق في أماكن غير مضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.