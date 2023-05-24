قانون العمل الجديد.. تعرف على أبرز التعديلات التشريعية المطروحة في «النواب»

قانون العمل الجديد، أحد القوانين الهامة التي شهدت مناقشات واسعة على مدار الفترة الماضية، لاسيما في ظل المشكلات التي يواجهها قانون العمل الحالي والتي دفعت الدولة المصرية إلي إعداد قانون جديد للعمل ليتناسب مع خطتها في مجالي الاستثمار والتنمية بالجمهورية الجديدة، وقد ارتأى المشرع إعداد قانون متوازن لصياغة عقود العمل الجديدة، مع الحفاظ على حقوق العامل المصري والأجنبي.

مناقشة قانون العمل الجديد

ووفق مجلسي الشيوخ والنواب، فإنه جرى مناقشة قانون العمل الجديد، في دور الانعقاد الماضي، حيث وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد، مع إضافة بعض التعديلات التي تضمن لطرفي علاقة العمل حقوق وواجبات افتقدها قانون العمل الحالي، وبدوره أحال مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.

حوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد

ولأهمية مشروع قانون العمل الجديد أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، حوارا مجتمعيا مميزا دعت فيه جميع الأطراف ذات الصلة بقانون العمل، وتدخلت الحكومة برؤيتها خلال هذه الاجتماعات، وارتأت في نهاية الأمر ضرورة إجراء بعض التعديلات التي تمنح مزيدا من الضمانات للعامل وصاحب العمل.

أسباب تؤدي إلى الفصل وفق قانون العمل الجديد

ينتظر قانون العمل الجديد، العرض خلال الفترة المقبلة بصورته الجديدة والتي تمنح للعامل أحقية اللجوء للمحكمة العمالية حال تعرضه للظلم، ويحظر فصل العامل من العمل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، وفى حالات حددها قانون العمل الجديد ومن أبرزها تعاطي المواد المخدرة أو وجوده متأثرا بحالة سكر بيّن، أثناء ساعات العمل.

وتضمن قانون العمل الجديد، إجراءات الفصل من العمل حال انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وكذلك إذا أفشى العامل سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

الاعتداء على صاحب العمل يؤدى إلى الفصل

وأجاز قانون العمل الجديد فصل العامل إذا ثبت اعتدائه على صاحب العمل، أو المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

ووفقا لقانون العمل الجديد يكون فصل العامل بقرار إداري من صاحب العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.