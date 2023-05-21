البورصة تنهي تعاملات اليوم بارتفاع جماعي.. والمكاسب تقترب من ملياري جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسات أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي وسط مكاسب سوقية بلغت نحو ملياري جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 0.69% إلى مستوى 16860.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.17% عند مستوى 2996.6 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 2.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.07%، عند مستوى 4545.22 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.69% عند مستوى 3056.1 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 535.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 63.607 ألف صفقة.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو ملياري جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.094 تريليون جنيه.