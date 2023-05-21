مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التداولات.. ومكاسب سوقية 2 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.58% إلى مستوى 16843.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.23% عند مستوى 2968.89 نقطة، وسط مكاسب سوقية 2 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية «إيجي إكس 100» يرتفع 0.3%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.3%، في بداية التداولات عند مستوى 4510.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.31% عند مستوى 3044.712 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 300 مليون جنيه، من خلال التداول على 106.3 مليون سهم عبر تنفيذ 18.177 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.94 تريليون جنيه بمكاسب 2 مليار جنيه، وفق أخبار البورصة المصرية.