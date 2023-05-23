مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع.. ومكاسب سوقية 4 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسات اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 4 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.87% عند مستوى 3066.05 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 2.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.42%، عند مستوى 4609.12 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.33% عند مستوى 3041.84 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 917.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 72.139 ألف صفقة.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 4 مليارات جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.090 تريليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى مقاومة 16600 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16600 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16800 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 17000 نقطة.

«إيجي إكس 70 EWI» يختبر مقاومة 3100 نقطة

وتابع عيد، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، فقد نجح أيضًا في الإغلاق على صعود، بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 3000 نقطة.

وأشار إلى أنه بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني وهو 3100 نقطة.