الجمهور عن برومو فيلم البعبع لـ أمير كرارة: أحلى حاجة في العيد

ردود فعل إيجابية جاءت على فيلم البعبع لأمير كرارة، الذي طرح الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم أمس، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى المبارك.

أمير كرارة في برومو فيلم البعبع

وظهر خلال برومو فيلم البعبع الفنان أمير كرارة، وهو يتبرأ من نجله، حيث يقول له خلال البرومو «بابا مين يلا»، وظهر خلال برومو فيلم البعبع عدد من الأبطال، ومنهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين.

معلومات عن فيلم البعبع

ومن المقرر، طرح فيلم البعبع أمير كرارة في موسم عيد الأضحى بجميع دور العرض، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي وأحمد بدوي ويوسف الطاهر، وإخراج حسين المنباوي، وتأليف إيهاب بليبل.

ردود فعل الجمهور

وتوالت ردود فعل إيجابية لأمير كرارة على فيلم البعبع، وحصل على إشادات من جمهوره وأصدقائه الفنانين، ومن ضمن التعليقات على البرومو «مبروك فيلم العيد يارب تكسر الدنيا»، وتعليق أخر «العيدية وصلت»، وتعليق أخر«شكله فيلم جامد جدا»، «أحلي حاجة في العيد باشا مصر».