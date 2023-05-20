أمير كرارة يواصل تصوير «البعبع» بمنطقة وسط البلد

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم «البعبع» على قدم وساق، سعيا منهم لإنهاء كافة المشاهد ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

ويصور «كرارة» مشاهد العمل بمنطقة وسط البلد، وازدحم لوكيشن التصوير بجمهور ومحبي أمير كرارة ليلتفوا حوله مطالبين التقاط صور تذكارية برفقته، وهو ما حرص عليه نجم العمل بصدر رحب.

أبطال فيلم البعبع

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه «سلطان» يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

عودة أمير كرارة للسينما

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه «كازابلانكا» الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي «سبع البرمبة» مع رامز جلال و«موسى» مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.