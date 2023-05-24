ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بحجة توظيفها في الدقهلية

ضبط شخصين بالدقهلية تخصصا فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالكى مصنع للمنسوجات، مقيمان بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,3 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.