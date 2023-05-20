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8 معلومات عن المهرجان الدولي للطبول قبل انطلاقه في 27 مايو

كتب:

إلهام الكردوسي
11:35 ص | السبت 20 مايو 2023
مهرجان الطبول - صورة أرشيفية

مهرجان الطبول - صورة أرشيفية

يستعد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، لإطلاق فعاليات الدورة العاشرة تحت رعاية وزارة الثقافة، خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل.

موعد مهرجان الطبول 2023

1- تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2023.

2- تقام العروض وورش العمال والفعاليات تحت رعاية وزارة الثقافة والآثار والسياحة ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ومجموعة من الرعاة.

3- يرأس المهرجان المخرج انتصار عبدالفتاح وهو مؤسس المهرجان.

4- يشارك في الدورة العديد من الفرق الفنية التي تمثل مجموعة من الدول العربية والأجنبية

5- تقام العروض والورش في الأماكن الأثرية بالقاهرة، منها مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، سور القاهرة الشمالي شارع المعز، ساحة مركز الهناجر، وقبة الغوري، و قصر الأمير طاز وغيرها.

ورش عمل في مهرجان الطبول

6- تتضمن الدورة مجموعة من ورش العمل المتخصصة.

7-  تكريم مجموعة من الشخصيات والفنانين الذي قدموا تجارب فنية متنوعة

8- يُعقد غدا الساعة الرابعة والنصف عصرا، مؤتمر صحفي في المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن كافة تفاصيل دورة 2023.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي