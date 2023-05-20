8 معلومات عن المهرجان الدولي للطبول قبل انطلاقه في 27 مايو
كتب:
إلهام الكردوسي
11:35 ص | السبت 20 مايو 2023
مهرجان الطبول - صورة أرشيفية
يستعد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، لإطلاق فعاليات الدورة العاشرة تحت رعاية وزارة الثقافة، خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل.
موعد مهرجان الطبول 2023
1- تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2023.
2- تقام العروض وورش العمال والفعاليات تحت رعاية وزارة الثقافة والآثار والسياحة ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ومجموعة من الرعاة.
3- يرأس المهرجان المخرج انتصار عبدالفتاح وهو مؤسس المهرجان.
4- يشارك في الدورة العديد من الفرق الفنية التي تمثل مجموعة من الدول العربية والأجنبية
5- تقام العروض والورش في الأماكن الأثرية بالقاهرة، منها مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، سور القاهرة الشمالي شارع المعز، ساحة مركز الهناجر، وقبة الغوري، و قصر الأمير طاز وغيرها.
ورش عمل في مهرجان الطبول
6- تتضمن الدورة مجموعة من ورش العمل المتخصصة.
7- تكريم مجموعة من الشخصيات والفنانين الذي قدموا تجارب فنية متنوعة
8- يُعقد غدا الساعة الرابعة والنصف عصرا، مؤتمر صحفي في المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن كافة تفاصيل دورة 2023.