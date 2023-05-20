8 معلومات عن المهرجان الدولي للطبول قبل انطلاقه في 27 مايو

يستعد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، لإطلاق فعاليات الدورة العاشرة تحت رعاية وزارة الثقافة، خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو المقبل.

موعد مهرجان الطبول 2023

1- تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من 27 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2023.

2- تقام العروض وورش العمال والفعاليات تحت رعاية وزارة الثقافة والآثار والسياحة ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ومجموعة من الرعاة.

3- يرأس المهرجان المخرج انتصار عبدالفتاح وهو مؤسس المهرجان.

4- يشارك في الدورة العديد من الفرق الفنية التي تمثل مجموعة من الدول العربية والأجنبية

5- تقام العروض والورش في الأماكن الأثرية بالقاهرة، منها مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، سور القاهرة الشمالي شارع المعز، ساحة مركز الهناجر، وقبة الغوري، و قصر الأمير طاز وغيرها.

ورش عمل في مهرجان الطبول

6- تتضمن الدورة مجموعة من ورش العمل المتخصصة.

7- تكريم مجموعة من الشخصيات والفنانين الذي قدموا تجارب فنية متنوعة

8- يُعقد غدا الساعة الرابعة والنصف عصرا، مؤتمر صحفي في المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن كافة تفاصيل دورة 2023.