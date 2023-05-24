اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين عبر «فيس بوك»: «انتحلت اسم سيدة»

خضع المتهم بالنصب على المواطنين عبر «فيس بوك» لجلسة تحقيقات، واعترف خلالها بارتكابه للنشاط الإجرامي المشار إليه، بشرم الشيخ بجنوب سيناء وذلك بعد القبض عليه من أجهزة الأمن.

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «بدخل على المجموعات الخاصة بالمغتربين على الفيس بوك وبتواصل مع المشاركين وبوهمهم بأن أقدر أحول أي مبالغ مالية للدول الي عايزين تحويل ليها بالعملة الأجنبية»، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

المتهم: كنت بنصب عليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيقات التي أجريت معه: «فيه أكتر من طريقة، زي صفحة الفيس البوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وبنتحل أكتر من اسم وشخصية، وبعلن من خلالها عن مين محتاج يحول الفلوس، وبعدها بيعتولي متحولة للعملة المحلية على حسابي الشخصي بالبنك، وبوهمهم إن عايش بره عشان يثقوا فيا».

وتابع المتهم أثناء الجلسة: «بستخدم أكتر من خط دولي عشان يصدقوا إني عايش بره البلد، وبعد ما بيتم تحويل الفلوس بستولى عليها»، مضيفًا أنه يقوم باستئجار أكثر من شقه ويتنقل بينهم خشية من ضبطه، وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بعد أن تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء من سيدة، تحمل جنسية إحدى الدول، بأنها تعرفت على سيدة، عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمغتربين على فيس بوك، وبعد أن أبدت رغبتها في مساعدتها لتحويل مبلغ مالي لحسابها في أحد البنوك بدولتها الأساسية بالعملة الأجنبية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم المشار إليه انتحل صفة سيدة وقام بالنصب عليها عن طريق تحويل المبلغ لحسابه، وقام بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاهه.

عقوبة النصب والاحتيال

وقال المحامي أشرف ناجي، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 366 نصت على أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.